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Dünya

Zarif'ten uluslararası kamuoyuna 'ABD yaptırımlarını kınama' çağrısı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, uluslararası kamuoyuna ABD'nin ülkesine yönelik yaptırımlarını kınama çağrısında bulundu.

Muhammet Kurşun   | 07.03.2019
Zarif'ten uluslararası kamuoyuna 'ABD yaptırımlarını kınama' çağrısı

Tahran

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, uluslararası kamuoyuna ABD'nin ülkesine yönelik yaptırımlarını kınama çağrısında bulundu.

İranlı 66 tıp bilimcisinin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e yaptırımlarla ilgili yazdığı mektubu sosyal medya hesabından paylaşan Zarif, uluslararası kamuoyuna yaptırımları kınaması yönünde çağrı yaptı.

Zarif, ABD yaptırımlarının İranlı vatandaşların tıbbi malzeme ihtiyaçlarının karşılanması ve tıp alanındaki bilimsel araştırma ve geliştirmeleri hedef aldığını savundu.

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