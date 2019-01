Zarif'ten ABD'ye: Tehdit tehdidi doğurur

TAHRAN

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran'la ilgili açıklamasını eleştirerek, ülkesinin füze denemesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2231 sayılı kararını ihlal etmediğini savundu.

Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pompeo'nun İran'ın gelecek aylarda fırlatmayı planladığı 3 uzay aracıyla ilgili iddialarına cevap verdi.

Iran's launch of space vehicles— & missile tests—are NOT in violation of Res 2231. The US is in material breach of same, & as such it is in no position to lecture anyone on it.

Reminder to the US:

1. Res 1929 is dead;

2. threats engender threats, while civility begets civility. pic.twitter.com/9niN852Jii