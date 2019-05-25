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Dünya

Zarif'in ABD senatörüyle görüşmesine tepki

İran Meclisi'nde Bunab Milletvekili Ziyaullah Azazi Meleki, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in ABD'li senatörle görüşmesine tepki gösterdi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 25.05.2019
Zarif'in ABD senatörüyle görüşmesine tepki

İstanbul

İran Meclisi Haber Ajansına (ICANA) göre, Azazi Meleki, "Zarif'in Amerikalı demokrat senatörle görüşmesi Rehber'in (Ali Hamaney) talimatlarının ihlalidir." dedi. 

Muhafazakar milletvekili Azazi Meleki, Hamaney'in ABD'yle müzakereyi yasaklamasına rağmen senatörle görüşen Zarif'i Batı'ya meyletmekle suçladı.

"Bu kişiler devlet yöneticileri değil"

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi de basın mensuplarının konuyla ilgili sorusu üzerine, görüşme yapılan kişilerin ABD yönetiminde olmadığını söyledi.

Musevi, "İran devletinin siyasetini ortaya koymak için ABD hükümeti dışındaki kongre üyesi siyasetçilerle 20 günden fazla bir süredir fikir alışverişinde bulunuluyor. Bu kimseler ABD hükümet yetkilileri olmadığı gibi müzakereye yetkili kimseler de değildir. İran makamları da onlarla müzakere etmemiş ve etmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Sözcü Musevi, "B takımı"nın uluslararası toplum ve ABD kamuoyunu etkileme çabalarına karşın yapılan bu tip görüşmelerin, aşırılık yanlısı kesimleri rahatsız ettiğini sözlerine ekledi.

İranlı Bakan Zarif, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'i ABD Başkanı Donald Trump'ın "B Takımı" olarak adlandırıyor.

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