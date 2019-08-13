Euro
6.27
Dolar
5.60
BIST 100
99,405.03
Altın
1,526.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Zanzibar'ın kaplumbağa adası: Changuu

Hint Okyanusu'nun Doğu Afrika kıyılarındaki Tanzanya'nın yarı özerk bölgesi Zanzibar'da Changuu Adası dev kaplumbağalarıyla dikkati çekiyor.

Recep Bilek   | 13.08.2019
Zanzibar'ın kaplumbağa adası: Changuu

Zanzibar

Zanzibar'ın kaplumbağa adası: Changuu

Hint Okyanusu'nun Doğu Afrika kıyılarındaki Tanzanya'nın yarı özerk bölgesi Zanzibar'da Changuu Adası dev kaplumbağalarıyla dikkati çekiyor. ( Recep Bilek - Anadolu Ajansı )

Hint Okyanusu'nun Doğu Afrika kıyılarındaki Tanzanya'nın yarı özerk bölgesi Zanzibar'da Changuu Adası dev kaplumbağalarıyla dikkati çekiyor.

Zanzibar'a yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki Changuu Adası'nda bulunan 9. yüzyıldan kalma "köle pazarı" ve "köle hapishanesi" müze ve kafe olarak turistleri ağırlıyor.

İnsanların alınıp satıldığı binaların duvarları, adeta tarihte yaşanan acıların izlerini taşıyor.

Turistlerin ilgisini çekiyor

Ada dev kaplumbağaları ile turistlerin ilgisini çekiyor. 

Dünyada dev kaplumbağaların yaşadığı birkaç adadan biri olan egzotik Changuu Adası'na turistler, ahşap kayıklarla ulaşarak dev kaplumbağaları görme fırsat buluyor.

Turistler, en yaşlısı 194 yaşında olan dev kaplumbağaları elleriyle besleyerek, fotoğraf çektiriyor. 

Beyaz kum ve okyanusun turkuaz sularında serinlemenin keyfini yaşayan turistler, tropik ormanda gezerek tavus kuşları arasında doğa yürüyüşü yapabiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'ın Keşmir kararı çözüm arayışlarına darbe
Türkiye-Ukrayna ilişkileri çok yönlü gelişiyor
Etiyopya’daki askeri müdahale girişimi ve siyasi sorunlar
Hindistan’ın yeni dış politika stratejisi ve Keşmir krizi
Sudan'da kırılgan uzlaşma ve riskler

Benzer haberler

Zanzibar'ın kaplumbağa adası: Changuu

Zanzibar'ın kaplumbağa adası: Changuu

Alevlerin arasında kalan kaplumbağaları ekipler kurtardı

Reklam filminde oynayan Bursalı çocuklara Zanzibar sürprizi

Carettaların rahatından 'Caretta Timi' sorumlu

Carettaların rahatından 'Caretta Timi' sorumlu
Mahsur kalan kaplumbağaları vatandaşlar besliyor

Mahsur kalan kaplumbağaları vatandaşlar besliyor
Belek'te 70 bin carettanın denizle buluşması bekleniyor

Belek'te 70 bin carettanın denizle buluşması bekleniyor