Yunanistan'dan Rus diplomatlara yaptırım

ATİNA

Yunanistan, ülkenin milli güvenliğini tehdit edici hareketlerde bulunduğu gerekçesiyle 4 Rus diplomata yönelik yaptırım kararı aldı.

Yunan Kathimerini gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre hükümet, "Yunanistan’ın milli güvenliğini tehdit edici hareketlerde bulunduğu" gerekçesiyle 4 Rus diplomattan 2'sine sınır dışı, 2'sine de ülkeye giriş yasağı kararı aldı.

Haberde, Atina’nın bu kararının, Rus diplomatların "Yunanistan sınırları dahilinde ülkenin iç işlerine müdahale sayılan hareketlerine" karşı bir önlem olduğu belirtildi.

Haberde, aralarında Rusya’nın Atina Büyükelçiliğinde görevli Viktor Yakovlef’in de bulunduğu Rus diplomatlar aleyhinde "bazı belediyelerde ve rahiplerin kaldığı kutsal Athos Dağı’nda etki sahibi olmaya yönelik faaliyetler yapmak ve Yunanistan’ın, Balkanlar'da Makedonya ile olan 'isim sorunu' meselelerine müdahale etmeye çalışmak" gibi suçlamaların bulunduğu ileri sürüldü.

Rus diplomatlarla ilgili kararın, "Atina ve Moskova arasındaki son 2 yıldır bölgede güvenlik konularıyla bağlantılı alttan alta yaşanan gerginliği gün yüzüne çıkardığı” değerlendirmesinde bulunulan haberde, "Bu meselenin, hükümetin Rusya’ya karşı iyi niyetin devam ettiği yönündeki açıklamasına rağmen Atina ve Moskova arasındaki ilişkilere gölge düşürdüğü apaçık." ifadelerine yer verildi.

Muhabir: Mehmet Hatipoğlu