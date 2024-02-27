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Dünya

Yunanistan'da taksiciler 48 saatlik greve gitti

Yunanistan'ın başkenti Atina'da taksiciler, bugünden başlayarak 48 saatlik greve gitti.

Derya Gülnaz Özcan  | 27.02.2024 - Güncelleme : 27.02.2024
Yunanistan'da taksiciler 48 saatlik greve gitti Fotoğraf: Costas Baltas/AA

Atina

Atina Taksiciler Sendikasından yapılan açıklamada, başkent Atina'da bugünden başlayarak 48 saatlik greve gidildiği bildirildi.

Açıklamada, taksicilerin, otobüsler için ayrılan sağ şeridin yolcu olması halinde taksiler tarafından da kullanılmasını, taksi benzeri uygulamaların engellenmesini, havaalanından taşıma ücretlerinin artırılmasını ve vergi yükünün azaltılmasını talep ettiği belirtildi.

Başkent Atina'da bir araya gelen taksiciler, araçlarıyla Ulaştırma Bakanlığı önünde eylem yaptı.

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