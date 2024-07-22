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Dünya

Yunanistan'da orman yangınlarına müdahaleler sürüyor

Yunanistan'ın Drama kentinde 17 Temmuz'da başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü bildirildi.

Ayhan Mehmet  | 22.07.2024 - Güncelleme : 22.07.2024
Yunanistan'da orman yangınlarına müdahaleler sürüyor

Gümülcine

Yunan basınında çıkan haberlerde, 17 Temmuz Çarşamba günü başlayan yangının kontrol altına alınmasının rüzgar nedeniyle zor olduğu belirtildi.

Bugün, İskeçe ve Dedeağaç'tan ekiplerin de Drama'ya hareket ettiği belirtilen haberlerde, yerleşim birimlerinin tehlike altında olmadığı vurgulandı.

Öte yandan, başkent Atina yakınlarında bulunan Oropo bölgesinde bugün öğle saatlerinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildiği bildirildi.

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