Dolar
33.50
Euro
36.60
Altın
2,430.80
ETH/USDT
2,598.70
BTC/USDT
60,961.00
BIST 100
9,907.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yunanistan'da orman yangınlarına müdahale ediliyor

Yunanistan'ın Messinia ve Thesprotia bölgelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale edildiği bildirildi.

Ayhan Mehmet  | 10.08.2024 - Güncelleme : 10.08.2024
Yunanistan'da orman yangınlarına müdahale ediliyor

Gümülcine

Yunan basınındaki haberlere göre, Messinia ve Thesprotia'da ormanlık alanlarda öğle saatlerinde yangın çıktı.

Ekiplerin, havadan ve karadan müdahale ettiği yangınların henüz yerleşim yerlerini tehdit etmediği kaydedildi.

Öte yandan, Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas başkanlığında düzenlenen toplantıda olası yangınlara karşı bir dizi önlemler alındığı ifade edildi.

Önlemler arasında itfaiye, asker ve polis ekiplerinin tam teçhizatlı olarak hazır bulunması, yüksek riskli alanlarda orman ve parklara girişlerin kapatılması, bu bölgelerde polis ve askeri denetimlerin artırılması yer alıyor.

15 Ağustos'a kadar ülkenin büyük bir kısmının kırmızı alarm durumunda olacağı belirtilen haberlerde, güçlü rüzgarların yanı sıra yaşanan kuraklığın da yangın riskini artırdığı vurgulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan Arnavutköy'deki cinayete ilişkin açıklama
İletişim Başkanı Altun'dan Instagram'ın erişime açıldığı ilk dakikada Heniyye paylaşımı
Ardahan'da "bir günlükler"in ölüm uçuşu geçen yıla göre bir hafta erken başladı
Bakan Kurum, İzmit Körfezi Dip Çamur Temizleme Tesisini inceledi
Bakan Uraloğlu, Instagram'a erişim engelinin kaldırıldığını bildirdi

Benzer haberler

Yunanistan'da orman yangınlarına müdahale ediliyor

Yunanistan'da orman yangınlarına müdahale ediliyor

Batı Trakya Türk Azınlığı, Yunanistan'da eğitim haklarının sistematik ihlalinden rahatsız

Yunanistan'da Batı Nil virüsünden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

TCG Enez mayın avlama gemisinden Yunanistan'a liman ziyareti

TCG Enez mayın avlama gemisinden Yunanistan'a liman ziyareti
Yunanistan'da Kovid-19 aşılarının yan etkilerini tedavi ettiği ileri sürülen ilaca dair uyarı

Yunanistan'da Kovid-19 aşılarının yan etkilerini tedavi ettiği ileri sürülen ilaca dair uyarı
Atatürk'ün Selanik'te doğduğu eve ziyaretçi yoğunluğu

Atatürk'ün Selanik'te doğduğu eve ziyaretçi yoğunluğu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet