Dolar
33.05
Euro
35.76
Altın
2,378.79
ETH/USDT
3,313.30
BTC/USDT
67,445.00
BIST 100
10,733.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yunanistan'da orman yangınları nedeniyle köyler tahliye edildi

Yunanistan'da Eğriboz Yarımadası'nda çıkan orman yangınının hızla yayılması üzerine tedbir amacıyla bazı köylerin tahliye edildiği bildirildi.

Ayhan Mehmet  | 29.07.2024 - Güncelleme : 29.07.2024
Yunanistan'da orman yangınları nedeniyle köyler tahliye edildi

Gümülcine

Yunan basınında yer alan haberlere göre, öğle saatlerinde çıkan yangının büyümesi üzerine Krieza, Koskina ve Petries köylerinde yaşayan vatandaşlardan, "köylerini terk etmeleri" istendi.

Bölgede "acil durum" ilan edilirken, yangına 50 itfaiyeci, 9 araç, 3 uçak ve 2 helikopter ile havadan ve karadan müdahale edildi.

Haberlerde, yangın söndürme faaliyetlerine destek vermek için Pire'den bir ekibin bölgeye hareket ettiği duyuruldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile telefonla görüştü
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Sinop'ta ormanda çıkan yangın söndürüldü
Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'dan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine tepki
Bakan Uraloğlu: Mersin'deki otoyol projesi bittiğinde, Çeşmeli-Kızkalesi kesimi 18-20 dakikada geçilebilecek

Benzer haberler

Yunanistan'da orman yangınları nedeniyle köyler tahliye edildi

Yunanistan'da orman yangınları nedeniyle köyler tahliye edildi

Yunanistan'da doktorlar, 24 saatlik greve gitti

Yunanistan'ın birçok bölgesi yüksek yangın riskiyle karşı karşıya

MSB, Ege Denizi'nde düzensiz göçmenleri taşıyan botun Yunanistan ekiplerince bırakılma anlarını paylaştı

MSB, Ege Denizi'nde düzensiz göçmenleri taşıyan botun Yunanistan ekiplerince bırakılma anlarını paylaştı
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Yunanistan Sağlık Bakanı'nın açıklamalarına ilişkin paylaşım

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Yunanistan Sağlık Bakanı'nın açıklamalarına ilişkin paylaşım
Yunanistan'da son 44 yılın en uzun süreli sıcak hava dalgası yaşandı

Yunanistan'da son 44 yılın en uzun süreli sıcak hava dalgası yaşandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet