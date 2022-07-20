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Dünya

Yunanistan'da orman yangınları devam ediyor

Yüksek hava sıcaklığı ve şiddetli rüzgarın etkili olduğu Yunanistan'da orman yangınları farklı bölgelerde devam ediyor.

Derya Gülnaz Özcan   | 20.07.2022
Yunanistan'da orman yangınları devam ediyor

Atina

Megara bölgesinde çıkan orman yangınının sıçradığı bazı evler zarar gördü.

Salamis Adası'nda çıkan yangın nedeniyle adadaki bazı bölgeler tedbir amacıyla tahliye edildi. Adadaki sağlık merkezinin de boşaltılması için çalışmalara başlandı.

Penteli'deki yangın kontrol altına alındı

Atina'nın kuzeydoğusunda yer alan Penteli Dağı'nda dün akşam çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Arkasında çok sayıda yanmış ev bırakan Penteli bölgesindeki yangın nedeniyle yaklaşık 90 bin kişi bölgeden uzaklaştırıldı, 34 kişi yanık ve solunum sorunu gibi problemlerle hastanelerde tedavi altına alındı.

Penteli'de çıkan yangında çok sayıda ev kullanılamaz hale gelmişti.

Evinin yandığını gören bir kişi intihar etmişti.

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