Euro
6.40
Dolar
5.76
BIST 100
100,345.60
Altın
1,500.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yunanistan'da öğrenciler polisle çatıştı

Yunanistan'da eğitim sistemindeki reformları protesto eden üniversite öğrencileri ile polis arasında çatışma çıktı.

Ayhan Mehmet   | 24.10.2019
Yunanistan'da öğrenciler polisle çatıştı Fotoğraf: Dimitris Lampropoulos/AA

Atina

Yunanistan'da öğrenciler polisle çatıştı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da eğitim sistemindeki reformları protesto eden üniversite öğrencileri ile polis arasında çatışma çıktı. ( Dimitris Lampropoulos - Anadolu Ajansı )

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yüzlerce öğrenci üniversitelerin dokunulmazlığının kaldırılması ve belirli bir süre içinde mezun olamayan öğrencilerin okuldan atılmasını içeren eğitim reformlarını protesto etmek üzere toplandı. 

Öğrenciler, "Üniversitelere dokunmayın", "Dokunulmazlık kazanılmış haktır, değiştirilemez" şeklinde sloganlar atarak, parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'na yürüdü.

Parlamento binası önünde yoğun güvenlik önlemleri alan çevik kuvvet ekipleri, kendilerine taş ve sopalarla saldıran öğrencilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Yaklaşık iki saat süren gösteri nedeniyle başkentin ana caddeleri bir süre trafiğe kapatıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa’nın Suriye'de iflas eden Türkiye politikası
Keşmir meselesinde arabuluculuk mümkün mü?
OPEC petrol piyasasında gücünü kaybediyor
Körfez’in Barış Pınarı tepkisi acziyetini perdeliyor
Avrupa Birliği’nin Suriye ve terör açmazı

Benzer haberler

Yunanistan'da öğrenciler polisle çatıştı

Yunanistan'da öğrenciler polisle çatıştı

Şili'de protestocular kalıcı çözümler istiyor

Lübnan'daki Filistinlilere 'gösterilerden uzak durun' çağrısı

Şili Devlet Başkanı halkın ekonomik sorunlarını anlamadığı için özür diledi

Şili Devlet Başkanı halkın ekonomik sorunlarını anlamadığı için özür diledi
Şili'deki zam protestosunda hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e çıktı

Şili'deki zam protestosunda hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e çıktı
Şili'de hükümet protestolara çözüm arayışında

Şili'de hükümet protestolara çözüm arayışında