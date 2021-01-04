Euro
9.10
Dolar
7.40
BIST 100
1,496.20
Altın
1,941.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

Yunanistan'da kabine revizyonu yapıldı

Ülkede Çalışma ve Sosyal İşler, Enerji ve Çevre, İçişleri, Makedonya-Trakya ile Tarım ve Gıda Bakanlıklarında değişikliğe gidildi.

Tevfik Durul   | 04.01.2021
Yunanistan'da kabine revizyonu yapıldı Fotoğraf: Andreas Papakonstantinou - Anadolu Ajansı

Atina

Yunanistan'da hükümet, kabinedeki bazı görevlerde değişiklik yapıldığını bildirdi.

Ülkede yeni göreve gelen Hükümet Sözcüsü Hristos Tarantilis, düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Kiryakos Miçotakis tarafından kabinede yapılan yeni atamaları açıkladı.

Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığına Yiannis Vroutsis'in yerine eski Enerji ve Çevre Bakanı Kostis Hadzidakis'in getirildiğini söyleyen Tarantilis, Hadzidakis'ten boşalan Enerji ve Çevre Bakanlığını ise milletvekili Kostas Skrekas'ın doldurduğuna işaret etti.

Tarantilis, Tarım ve Gıda Bakanı Makis Voridis'in İçişleri Bakanlığı görevini üstlendiğini kaydederek, Voridis'ten boşalan koltuğa ise milletvekili Spilios Livanos'un oturduğunu aktardı.

Kendisinin de bu revizyon kapsamında, Hükümet Sözcülüğü görevini Stelyo Petsas'tan devraldığını dile getiren Tarantilis, eski Hükümet Sözcüsü Petsas'ın ise İçişleri Bakan Vekilliğine atandığını dile getirdi.

Tarantilis, Makedonya-Trakya Bakanlığına ise Stavros Kalafatis'in getirildiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Maliye Bakanı Hristos Staikuras ve Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos'un kabinedeki mevcut koltuklarını koruduğu görüldü.

Yeni kabinenin, yarın cumhurbaşkanlığında düzenlenecek yemin töreniyle görevine başlayacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Oxford-AstraZeneca aşısı İngiltere'de uygulanmaya başlandı
Kovid-19 salgını Almanya'da istihdamdaki 14 yıllık yükselişe son verdi
Kovid-19'u yenen Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar: Ömrümden çok zor bir 14 gün geçti
Önceki salgınları tecrübe eden ülkeler Kovid-19'a karşı daha etkin mücadele gösterdi
Dilovası Belediye Başkanı Şayir: Ağrılarım gripten daha şiddetliydi

Benzer haberler

Yunanistan'da kabine revizyonu yapıldı

Yunanistan'da kabine revizyonu yapıldı