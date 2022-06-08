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Dünya

Yunanistan'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi

Yunanistan'da ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiği bildirildi.

Derya Gülnaz Özcan   | 08.06.2022
Yunanistan'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi

Atina

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, ülkedeki ilk maymun çiçeği vakası Andreas Singros Hastanesinde tespit edildi.

Yakın zamanda Portekiz'e seyahat ettiği belirtilen erkek hastanın durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde bugün düzenlenen haftalık toplantıda, virüsün endemik olmadığı 29 ülkeden, DSÖ'ye raporlanan binin üzerinde vakanın doğrulandığını ve henüz virüs nedeniyle can kaybı yaşanmadığını belirtmişti.

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