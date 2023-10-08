Dolar
27.61
Euro
29.23
Altın
1,832.81
ETH/USDT
1,625.40
BTC/USDT
27,900.00
BIST 100
8,464.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını duyurdu Burdur'da Karanlıkdere Kanyonu'ndaki orman yangınına müdahale sürüyor -VTR-
logo
Dünya

Yunanistan'da halk yerel seçim için sandık başında

Yunanistan'da halk yerel idarecileri seçmek üzere bugün sandık başına gitti.

Derya Gülnaz Özcan  | 08.10.2023 - Güncelleme : 08.10.2023
Yunanistan'da halk yerel seçim için sandık başında Fotoğraf: Costas Baltas - AA

Atina

Ülke genelinde düzenlenen yerel seçimler için sandıklar saat 07.00'de açıldı.

Seçmenler hem belediye başkanlarını hem de bölge valilerini belirlemek üzere oy kullanıyor.

Seçimde, Yunan vatandaşlarının yanı sıra Yunanistan'da sürekli ikamet eden Avrupa Birliği (AB) vatandaşları da oy kullanabiliyor.​​​​​​​

Oy verme işlemi saat 19.00'a kadar devam edecek.

Yunanistan'daki yerel seçim sistemine göre, seçime partiler değil, aday listeleri katılıyor. Partiler ise belli aday listelerini desteklediklerini açıklayabiliyor. Bu nedenle bazı bölgelerde, birkaç partinin birden desteklediği adaylar bulunabiliyor.

Bir aday listesinin seçimi kazanabilmesi için oyların yüzde 43'ünden fazlasını alması gerekiyor. Bu oy oranına ulaşılamaması halinde, o bölgede en başarılı ilk iki adayın 15 Ekim'de tekrar seçime gitmesi öngörülüyor.

Seçilen adaylar 1 Ocak 2024'ten itibaren göreve başlayacak ve 5 yıl boyunca hizmet verecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden yurdun çeşitli bölgeleri için fırtına ve sağanak uyarısı
Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor
Burdur'da Karanlıkdere Kanyonu'ndaki orman yangınına müdahale sürüyor
Zigana Tüneli ve Eğiste Hadimi Viyadükü'ne IRF'den birincilik ödülü
Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

Benzer haberler

Yunanistan'da halk yerel seçim için sandık başında

Yunanistan'da halk yerel seçim için sandık başında

AK Parti'de yeni MKYK'nin öncelikli mesaisi yerel seçim

Yunanistan, tahtakurusu tehdidi altında

Türkiye ve Yunanistan'ın 1930'larda kurduğu yakınlaşma, uzmanlara iyimser bir bakış sağlıyor

Türkiye ve Yunanistan'ın 1930'larda kurduğu yakınlaşma, uzmanlara iyimser bir bakış sağlıyor
Kahramanlar Operasyonu'nun İstanbul detaylarına ulaşıldı

Kahramanlar Operasyonu'nun İstanbul detaylarına ulaşıldı
Yunanistan'daki selde suya karışan kimyasallar kamu sağlığını tehdit ediyor

Yunanistan'daki selde suya karışan kimyasallar kamu sağlığını tehdit ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet