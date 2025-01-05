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Dünya

Yunanistan'da eski Başbakan Simitis'in ölümü nedeniyle 4 günlük yas ilan edildi

Yunanistan'da eski başbakanlardan Kostas Simitis'in hayatını kaybetmesi dolayısıyla 4 günlük ulusal yas ilan edildi.

Derya Gülnaz Özcan  | 05.01.2025 - Güncelleme : 05.01.2025
Yunanistan'da eski Başbakan Simitis'in ölümü nedeniyle 4 günlük yas ilan edildi

Atina

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, bugün hayatını kaybeden 88 yaşındaki Simitis'in cenaze töreninin masrafları kamu bütçesinden karşılanacak.

Tören, "başbakanlık görevini yürütürken hayatını kaybetmiş biri" için uygulanacak protokol düzeni ile 9 Ocak'ta yerel saatle 12.00'de yapılacak.

Simitis için ilan edilen ulusal yas nedeniyle 4 gün boyunca tüm kamu kurumlarında bayraklar yarıya indirilecek.

Bu sabah ambulansla Korinthos Hastanesi'ne götürülen Simitis'in, hastaneye vardığında öldüğü tespit edilmişti.

1936 doğumlu Simitis, Yunanistan'da defalarca iktidarda yer alan PASOK'un kurucu üyelerindendi.

Simitis, PASOK iktidarında birçok kez bakanlık yaparken, 1996-2004 yıllarında hem parti lideri hem de Başbakan olarak görev almıştı.

Hukuk ve ekonomi eğitimi alan Simitis, akademisyen kimliğiyle de birçok üniversitede dersler vermişti.



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