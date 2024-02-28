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Dünya

Yunanistan'da dezenformasyonla mücadele birimi kurulması planlanıyor

Yunanistan'ın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının uluslararası çapta faaliyetlere imza attığı "Türkiye İletişim Modeli"nin başarısından ilham alarak Dezenformasyonla Mücadele Merkezine benzer bir birim oluşturacağı bildirildi.

Derya Gülnaz Özcan  | 28.02.2024 - Güncelleme : 28.02.2024
Yunanistan'da dezenformasyonla mücadele birimi kurulması planlanıyor

Atina

Kathimerini gazetesinin haberinde, dezenformasyonun sadece iç politikada değil, dış politika için de sorun teşkil ettiğine dikkat çekildi.

Konvansiyonel silahlar yerine dezenformasyonla da bir ülkenin hedef alınabileceği vurgulanan haberde, hükümetin dezenformasyonu engellemek amacıyla hususi bir birim oluşturacağı ifade edildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının, Dijital Yönetişim Bakanlığı işbirliğinde kurmayı planladığı platformda yapay zekadan da faydalanılması öngörülüyor.

Yunan medyasında daha önce yayımlanan haberlerde, Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezine benzer bir platforma olan ihtiyaç dile getirilmişti.

Geçen ay, Yunanistan'da yayın yapan ANT1 kanalının, "Türk sahil güvenliği Kardak'taki Yunan balıkçıları tehdit etti" şeklindeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ortaya çıkarmış, ANT1 gelen tepkiler üzerine haberini düzeltip görüntülerin 3 yıl öncesine ait olduğunu kabul etmişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuya ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Yunan medyasındaki bu dezenformasyonun, Dezenformasyonla Mücadele Merkezince bertaraf edildiğine dikkat çekmişti.

Altun, "Sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık adına hakikat mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz." ifadesini kullanmıştı.

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