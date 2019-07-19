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Dünya

Yunanistan'da deprem

Başkent Atina'nın 22 kilometre kuzeybatısında 5 şiddetinde deprem meydana geldi.

Furkan Naci Top   | 19.07.2019
Yunanistan'da deprem

Atina

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın 22 kilometre kuzeybatısında 5 şiddetinde bir deprem oldu.

Atina Yer bilimleri Enstitüsünün verilerine göre, deprem yerin 8 kilometre altında gerçekleşti.

Deprem dolayısıyla kısa süreli panik yaşanırken, elektrik ve telefon hatlarında kesintiler gerçekleşti.


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