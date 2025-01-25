Dolar
35.68
Euro
37.48
Altın
2,771.75
ETH/USDT
3,335.40
BTC/USDT
104,879.00
BIST 100
10,104.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yunanistan'da Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı

Yunanistan Parlamentosu'nda yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylardan hiçbiri yeterli oy sayısına ulaşamadığı için seçim ikinci tura kaldı.

Derya Gülnaz Özcan  | 25.01.2025 - Güncelleme : 25.01.2025
Yunanistan'da Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı

Atina

Yunanistan Parlamentosu'nda, görev süresi martta dolacak Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun yerine gelecek ismin belirlenmesi amacıyla seçim yapıldı.

Seçime iktidar partisi Yeni Demokrasi'nin adayı Kostantinos Tasulas, ana muhalefet partisi Panhelenik Sosyalist Hareketin (PASOK) adayı Tasos Yaniçis, Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) adayı Luka Kaçeli ve Zafer Partisi adayı Kostas Kiryaku katıldı.

300 sandalyeli mecliste, 297 milletvekili oy kullandı.

Tasulas 160 oyla birinci olurken, Kaçeli 40, Yaniçis 34, Kiryaku 14 oy aldı.

Çekimser oy kullananların sayısı ise 49 oldu.

Hiçbir aday, birinci turda Cumhurbaşkanı seçilmek için yeterli oy sayısı 200'e ulaşamayınca, seçim ikinci tura kaldı.

İkinci tur seçim 31 Ocak'ta düzenlenecek.

Yunanistan'da cumhurbaşkanlığı

Yunanistan'da cumhurbaşkanı, parlamento tarafından, mevcut cumhurbaşkanının görev süresinin bitmesine en az bir ay kala, 5 yıllık bir görev süresi için seçiliyor.

Ülkede bir kişi en fazla 2 dönem cumhurbaşkanlığı yapabiliyor.

Bir adayın cumhurbaşkanı seçilebilmesi için milletvekili sayısının en az üçte ikisi kadar oy alması gerekiyor. Bu oy oranına ulaşılamadığında, seçim 5 gün içinde tekrarlanıyor.

İkinci kez yapılan seçimde de gerekli oy sayısı sağlanamazsa 5 gün sonra üçüncü kez seçime gidiliyor. Parlamento üye tam sayısının beşte üçünün desteğini alan aday cumhurbaşkanı seçiliyor.

Üçüncü turda da cumhurbaşkanı seçilemezse 5 gün sonra yapılacak seçimlerde milletvekili tam sayısının salt çoğunluğunun desteğini alan aday cumhurbaşkanı oluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avukat Fırat Epözdemir'e terör örgütü soruşturmasında tutuklama
Valinin makam aracı TOGG, Gazze ve Muğlalı çiftin gelin arabası oldu
Datça'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi
Düzce-Gölyaka Bağlantı Yolu'nda heyelan ulaşımı aksattı
Enkazdan gelen ses "umut ışığı" oldu

Benzer haberler

Yunanistan'da Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı

Yunanistan'da Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı

Avro Bölgesi'nde kamu borcu oranı yüzde 88'i aştı

Ege Denizi'ndeki deprem nedeniyle Midilli'de bazı okullarda eğitime bir gün ara verildi

Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacivasiliu, Türkiye ile pozitif gündemi sürdürmek istiyor

Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacivasiliu, Türkiye ile pozitif gündemi sürdürmek istiyor
Yunanistan, Milli Savunma Üniversitesi kuracak

Yunanistan, Milli Savunma Üniversitesi kuracak
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Parlamento Başkanı Tasulas'ı cumhurbaşkanı adayı gösterdi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Parlamento Başkanı Tasulas'ı cumhurbaşkanı adayı gösterdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet