Dolar
16.81
Euro
17.52
Altın
1,808.00
ETH/USDT
1,134.70
BTC/USDT
19,937.00
BIST 100
2,405.98
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yunanistan'da çok sayıda noktada orman yangını

Yunanistan’ın pek çok noktasında çıkan orman yangınları nedeniyle bazı köyler ve bir otelin tedbiren tahliye edildiği bildirildi.

Derya Gülnaz Özcan   | 04.07.2022
Yunanistan'da çok sayıda noktada orman yangını

Atina

Patra yakınlarındaki Amfissa bölgesi, İyon Denizi'ndeki Zakinthos Adası, Mora Yarımadası'ndaki Kranidi bölgesi, Atina’nın kuzeyindeki Shimatari bölgesi, Selanik yakınlarındaki Aynoroz Yarımadası ve ülkenin batısındaki Ileia kentinde çıkan orman yangınları için karadan ve havadan söndürme çalışmaları yürütülüyor.

Ülke genelinde şiddetli rüzgarın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı belirtildi.

Sivil Savunma İdaresinin talimatıyla bazı köyler tedbiren boşaltılırken, Kranidi’deki bir otel tahliye edildi. Otelde kalanlar güvenli bölgeye nakledildi.

Yangınlara müdahale eden İtfaiye Teşkilatı, şiddetli rüzgar nedeniyle yangın tehlikesinin yarın da süreceği uyarısında bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara Siteler'de parke imalathanesinde yangın çıktı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
Eski AK Parti Kayseri Milletvekili Niyazi Özcan hayatını kaybetti
'Demir Yumruk' operasyonunda Erol Evcil'in de arasında olduğu 5 şüpheli tutuklandı
PTT, elektrikli dağıtım araçları sayısını her geçen gün arttırıyor

Benzer haberler

Yunanistan'da çok sayıda noktada orman yangını

Yunanistan'da çok sayıda noktada orman yangını

Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Yunanistan'da ana muhalefete göre hükümet, NATO Zirvesi'nde yenilgiye uğradı

Yunanistan'da ana muhalefete göre hükümet, NATO Zirvesi'nde yenilgiye uğradı
Marmaris’te yangının yaşandığı bölgelerde hasar tespit çalışmaları yapılıyor

Marmaris’te yangının yaşandığı bölgelerde hasar tespit çalışmaları yapılıyor