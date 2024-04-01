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Dünya

Yunanistan'da çıkan orman yangını devam ediyor

Yunanistan'ın Katerin kentinde ormanlık alanda dün öğle saatlerinde başlayan yangının devam ettiği bildirildi.

Ayhan Mehmet  | 01.04.2024 - Güncelleme : 01.04.2024
Yunanistan'da çıkan orman yangını devam ediyor

Gümülcine

Yunan basınındaki haberlerde, itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahale ettiği yangının, tüm çabalara rağmen kontrol altına alınamadığı belirtildi.

Ulaşılması zor bir alanda etkili olduğu kaydedilen yangını söndürme çalışmalarına 59 itfaiye ekibi ve 15 yangın söndürme aracının katıldığı bilgisi paylaşıldı.

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