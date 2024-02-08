Dolar
30.60
Euro
32.92
Altın
2,031.85
ETH/USDT
2,426.90
BTC/USDT
45,034.00
BIST 100
8,954.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yunanistan'da çiftçiler, yol kapatma eylemlerine devam ediyor

Yunanistan'da çiftçiler, tarım sektöründeki artan sorunlara dikkati çekmek amacıyla başlattıkları protestolar kapsamında Atina-Selanik yolunu kapatarak araç trafiğini durdurdu.

Ayhan Mehmet  | 08.02.2024 - Güncelleme : 08.02.2024
Yunanistan'da çiftçiler, yol kapatma eylemlerine devam ediyor

Gümülcine

Çiftçiler, 6 Şubat'ta düzenledikleri toplantıda protestoları sürdürme kararı alarak, iki gündür ülke genelinde kapattıkları yollarda uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu.

Bazı yollarda ateş yakan çiftçiler ile polisler arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı.

Göstericilerden gazetecilere açıklama yapan bir kişi, "Son 30 yılda hiçbir şey değişmedi. Maalesef hükümetin duyarsız olduğunu ve vaatlerin bizim taleplerimizden çok uzak olduğunu görüyorum." dedi.

Talepleri karşılanana kadar mücadelelerine devam edeceklerini belirten çiftçi, hükümetin şu ana kadar bir planının olmamasının da üzücü olduğunu söyledi.

Çiftçiler, haftaya başkent Atina'da Parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'nda traktörlerle gösteri yapmayı planlıyor.

Yaklaşık 4 haftadır gösteri düzenleyen çiftçiler, zarar gören mahsulleri için kendilerine tazminat ödenmesi, elektrik tarifelerinde indirim, hayvan yetiştiricilerine yem ve malzeme alımı desteği gibi taleplerde bulunuyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yumaklı: Çömlekköy Barajı'nın inşaat çalışmasını başlatıyoruz
Milli Savunma Bakanı Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Al-Nabet'i kabul etti
Diyanet İşleri Başkanlığı, Gazze'de her gün sıcak yemek ikramında bulunuyor
İstanbul Adliyesine saldıran terörist Pınar Birkoç hakkındaki dava ve soruşturmalar
Türkiye ile Somali arasında Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması

Benzer haberler

Batı Trakya Türklerinin sorunları, BM oturumunda konuşuldu

Batı Trakya Türklerinin sorunları, BM oturumunda konuşuldu

Yunanistan'da çiftçiler, yol kapatma eylemlerine devam ediyor

Vanlı aileler DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

AP, Yunanistan'da AB değerlerine yönelik "çok ciddi" tehditlerden endişeli olduğunu bildirdi

AP, Yunanistan'da AB değerlerine yönelik "çok ciddi" tehditlerden endişeli olduğunu bildirdi
Yunanistan'da çiftçiler yol kapatma eylemi yaptı

Yunanistan'da çiftçiler yol kapatma eylemi yaptı
Bulgaristan'da tarım sektörü çalışanları ülke genelinde protestolar düzenledi

Bulgaristan'da tarım sektörü çalışanları ülke genelinde protestolar düzenledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet