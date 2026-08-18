Yunanistan'ın Eğriboz ve Korfu adaları ile Thiva ve Meriç illerinde orman yangınları çıktığı belirtildi.

Yunanistan'da birçok bölgede orman yangınları çıktı Yunanistan'ın Eğriboz ve Korfu adaları ile Thiva ve Meriç illerinde orman yangınları çıktığı belirtildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Eğriboz Adası'ndaki Komito Karisto bölgesindeki ve Meriç ilinin Kumarlı Köyü'ndeki ormanlık alanlarda yangın çıktı.

Her iki yangına da hem havadan hem de karadan müdahale başlatıldı.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı dün yaptığı açıklamada, 24 saatte 41 ormanlık alanda ve tarım arazisinde yangın çıktığını duyurmuştu.

Korfu Adası'nda ve Thiva ilinde orman yangını çıktı

Yunanistan'ın İyon Denizi'ndeki Korfu Adası'nda ve Viotia Bölgesi'ndeki Thiva ilinde orman yangını çıktığı belirtildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Korfu Adası'nın Templani bölgesindeki ve Thiva'daki ormanlık alanlarda yangın çıktı.

Her iki yangına da havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Bugün Eğriboz Adası'ndaki Komito Karisto bölgesindeki ve Meriç ilinin Kumarlı köyündeki ormanlık alanlarda da yangın çıkmıştı.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı, dün yaptığı açıklamada, son 24 saatte 41 ormanlık alanda ve tarım arazisinde yangın çıktığını duyurmuştu.