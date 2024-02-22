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Dünya

Yunanistan'da arıcılar başkent Atina'da gösteri düzenledi

Yunanistan'da arıcılar, üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve yurt dışından kaçak yollarla bal getirilmesine karşı denetimlerin artırılması talebiyle başkent Atina'da gösteri yaptı.

Derya Gülnaz Özcan  | 22.02.2024 - Güncelleme : 22.02.2024
Yunanistan'da arıcılar başkent Atina'da gösteri düzenledi

Atina

Parlamento binası önünde bir araya gelen arıcılar, üretim maliyetlerinin arttığına işaret ederek hükümetten destek istedi.

Arazi araçlarıyla Sintagma Meydanı'na gelenlerden bazıları gösteriye arıcı kıyafetleriyle katıldı.

Göstericiler, ellerindeki arı körüklerini yakarak parlamento binası önünü duman içinde bıraktı.

Arıcılar ayrıca, yurt dışından kaçak yollarla bal getirilmesine karşı denetimin artırılmasını talep etti.

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