Yunanistan'da arıcılar başkent Atina'da gösteri düzenledi
Yunanistan'da arıcılar, üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve yurt dışından kaçak yollarla bal getirilmesine karşı denetimlerin artırılması talebiyle başkent Atina'da gösteri yaptı.
Atina
Parlamento binası önünde bir araya gelen arıcılar, üretim maliyetlerinin arttığına işaret ederek hükümetten destek istedi.
Arazi araçlarıyla Sintagma Meydanı'na gelenlerden bazıları gösteriye arıcı kıyafetleriyle katıldı.
Göstericiler, ellerindeki arı körüklerini yakarak parlamento binası önünü duman içinde bıraktı.
Arıcılar ayrıca, yurt dışından kaçak yollarla bal getirilmesine karşı denetimin artırılmasını talep etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.