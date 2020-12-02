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Dünya

Yunanistan'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Yunanistan'ın orta kesimindeki Thiva şehri yakınlarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tevfik Durul   | 02.12.2020
Yunanistan'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Atina

Atina Jeodinamik Enstitüsü, merkez üssü Thiva'nın 11 kilometre doğusu olan depremin yerel saatle 12.54'te, yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu.

Başkent Atina'da da hissedilen sarsıntıda can kaybı veya maddi hasar olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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