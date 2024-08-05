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Dünya

Yunanistan'da 35 orman yangınına müdahale edildi

Yunanistan genelinde gün içinde 35 farklı noktada çıkan orman yangınlarına müdahale edildiği bildirildi.

Ayhan Mehmet  | 05.08.2024 - Güncelleme : 05.08.2024
Yunanistan'da 35 orman yangınına müdahale edildi

Gümülcine

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı tarafından yayımlanan açıklamada, bugün müdahale edilen 35 orman yangınından dördünün tehlikeli olduğu ancak ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangınların büyümeden kontrol altına alındığı belirtildi.

Yangın riskinin yüksek olduğu bölgeler Selanik, Halkidiki, Kilkis ve Pieria, Eğribos, Atina, Mora, Girit olarak sıralandı.

Yetkililer, vatandaşları yangınlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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