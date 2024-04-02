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Beşiktaş'ta 16 katlı bir binanın altındaki eğlence merkezinde çıkan yangına müdahale sürüyor. İstanbul Valisi Davut Gül, Beşiktaş'ta eğlence merkezindeki tadilat sırasında çıkan yangının çıktığı bölgede incelemelerde bulunuyor.
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Dünya

Yunanistan'da 31 Mart'ta başlayan orman yangını sürüyor

Yunanistan'ın Katerin kentindeki Pieria Ori ormanlık alanında 31 Mart'ta öğle saatlerinde başlayan yangının devam ettiği bildirildi.

Ayhan Mehmet  | 02.04.2024 - Güncelleme : 02.04.2024
Yunanistan'da 31 Mart'ta başlayan orman yangını sürüyor

Gümülcine

Yunan basınındaki haberlerde, itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahale ettiği yangının, tüm çabalara rağmen kontrol altına alınamadığı belirtildi.

Haberlerde, yangının rüzgarın da etkisiyle Kozanı kentine doğru ilerlediği, söndürme çalışmalarına iki yangın söndürme helikopteri, 59 itfaiye ekibi ve 15 yangın söndürme aracının katıldığı bilgisi paylaşıldı.

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