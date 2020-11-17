Euro
9.14
Dolar
7.70
BIST 100
1,259.72
Altın
1,887.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yunanistan'da '17 Kasım' protestolarına polis müdahalesi

Yunanistan'da polis ekipleri, Kovid-19 önlemleri gerekçesiyle getirilen gösteri ve toplanma yasağına rağmen yürüyüş düzenlemek isteyen protestocuları göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla dağıttı.

Tevfik Durul   | 17.11.2020
Yunanistan'da '17 Kasım' protestolarına polis müdahalesi

Atina

Yunanistan'da 1973'te "Albaylar Cuntası"na karşı yapılan 17 Kasım öğrenci ayaklanmasının 47'nci yılı dolayısıyla planlanan protestolar polisin müdahalesiyle engellendi.

Bazı solcu grupların organizasyonunda toplanan protestocular, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle getirilen gösteri yasağına rağmen başkent Atina'nın merkez bölgesinde yürüyüş düzenlemek istedi.

Emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu göstericilerle çevik kuvvet polisleri arasında arbede yaşandı. Polisin göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla dağıttığı protesto gösterisinde çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Selanik kentinde de bazı protestocuların yürüyüş düzenlemek üzere toplandığı, ancak polisin engellemesi sonucu olaysız şekilde dağıldığı bildirildi.

Atina'da 5 bin polis konuşlandı

Helikopter ve dronelardan destek alan yaklaşık 5 bin polis memuru, 17 Kasım dolayısıyla düzenlenecek gösterileri önlemek için Atina'da görevlendirilmişti.

Hükümet, Kovid-19 salgını gerekçesiyle 17 Kasım'da her yıl düzenlenen büyük çaplı anma yürüyüşlerini önlemek için dün gösteri ve toplanma yasağı getirmişti.

Ülkede ana muhalefet partisi Syriza ile Yunanistan Komünist Partisi (KEE) ve Mera25 Partisi, hükümetin aldığı yasak kararına karşı çıkmıştı.

Albaylar Cuntası'na karşı öğrenci ayaklanması

Yunanistan'da 1967'de askeri darbe ile yönetime el koyan Albaylar Cuntası'na karşı ayaklanan öğrenciler, 14 Kasım 1973'te Teknik Üniversiteyi işgal etmişti.

17 Kasım sabahında ise ordu, tanklarla üniversiteye girmişti. 3 gün boyunca süren eylemde halktan da büyük destek gören öğrencilerin bu direnişi, cuntaya karşı başlatılan mücadelenin sembolü olarak kabul ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 252 bin 791'e çıktı
Çin Devlet Başkanı Şi'den uluslararası topluma Kovid-19'la mücadelede dayanışma çağrısı
Pfizer, ABD'nin 4 eyaletinde Kovid-19 aşısının dağıtımına başladı
Yeni tip koronavirüsü etkisiz hale getirdiği iddia edilen maske geliştirildi
İran Sağlık Bakanı: Tedbirlere riayet edilmezse günlük ölümlerde 4 haneli sayılara ulaşırız

Benzer haberler

Yunanistan'da '17 Kasım' protestolarına polis müdahalesi

Yunanistan'da '17 Kasım' protestolarına polis müdahalesi

Belarus'taki protestolarda 700'den fazla kişi gözaltına alındı

Pakistan'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı açıklamalarını protesto sürüyor

Peru'da geçici Devlet Başkanı Manuel Merino istifa etti

Peru'da geçici Devlet Başkanı Manuel Merino istifa etti
Yunanistan'da Kovid-19 kaynaklı günlük ölüm sayısında en yüksek seviyeye ulaşıldı

Yunanistan'da Kovid-19 kaynaklı günlük ölüm sayısında en yüksek seviyeye ulaşıldı
Pakistan'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı açıklamaları protesto edildi

Pakistan'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı açıklamaları protesto edildi