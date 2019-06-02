Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.53
Dolar
5.84
BIST 100
90,589.73
Altın
1,305.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yunanistan yerel seçimler için sandık başında

Yunanistan'da halk, bölge valileri ve belediye başkanlarını belirleyecek yerel seçimlerin ikinci turu için sandık başına gitti.

Furkan Naci Top   | 02.06.2019
Yunanistan yerel seçimler için sandık başında

Atina

Yunanistan'da, bölge valileri ve belediye başkanlarını belirleyecek yerel seçimlerin ikinci turu için oy kullanma işlemi başladı. 

Ülkedeki 13 eyaletin 7'si ve 332 belediyenin 229'unda yeni yerel yöneticilerini belirlemek için seçmenler oy kullanıyor.

27 bin 659 sandıkta devam eden oy verme işlemi, yerel saatle 19.00'da sona erecek.

İlk turda belirlenemeyen eyalet ve belediyelerde en yüksek oy oranına sahip iki aday, ikinci turda yarışıyor.

Atina ve Selanik Belediyesi için yarış sürüyor

Ülkede başkent Atina ve en büyük ikinci kent Selanik'te belediye başkanı ikinci turda belli olacak.

Atina'da yarış, ilk turda oyların yüzde 42,6'sını alan Yeni Demokrasi (ND) adayı Kostas Bakoyannis ile yüzde 17'sini alan SYRIZA'nın adayı Athanasios Iliopoulos arasında geçiyor.

Selanik'te ise çekişmeli geçen ilk turu önde tamamlayan ND adayı Nikos Tachiaos ile Konstantinos Zervas ikinci tura kalan adaylar oldu.

Öte yandan, başkent Atina'nın da bulunduğu Attiki eyaletinde ND adayı Yorgos Patoulis, görevdeki bölge valisi SYRIZA adayı Rena Dourou ile yarışıyor.

Avrupa Parlamentosu seçimleri ile düzenlenen 26 Mayıs'taki ilk turda, yaklaşık 10 milyon seçmenin bulunduğu ülkede katılım oranı yüzde 58 olarak gerçekleşmişti.

İlk turda, eyaletlerin 6'sında seçimin galibi belli olmuş, ND'den 5 aday bölge valisi seçilmişti.

Batı Trakya'daki Türk adaylar

Ülkede 9 Türk adayın yarıştığı Batı Trakya’da ilk turda Türk belediye başkanı seçilemedi.

İkinci turda, Türk nüfusun yoğun yaşadığı İskeçe ilindeki Mustafçova Belediyesinde en çok oyu alan adaylardan Rıdvan Delihüseyin ve Cemil Kabza, Rodop ilindeki Kozlukepir Belediyesinde de Rıdvan Ahmet ve Erdem Hüseyin yarışıyor.

Rodop ilinde Hristiyan nüfusun da bulunduğu Yassıköy Belediyesinde ise Önder Mümin ve Yunan aday Kiryakos Amucas, başkanlık için mücadele ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran ve ABD savaşın eşiğinde mi?
Kazakistan tarihi seçime hazırlanıyor
AP seçimleri Almanya'da zihinlerdeki duvarı gösterdi
'Yüzyılın Anlaşması': Ekonomik yardım siyasi hedefleri gizliyor
İsrail’de seçimlerin yenilenmesi neye işaret ediyor?

Benzer haberler

'Türkiye iyi bir takım, iyi bir antrenöre sahip'

'Türkiye iyi bir takım, iyi bir antrenöre sahip'

Türkiye Yunanistan'ı 2 golle geçti

Pentagon'dan Yunanistan'a sevkiyat açıklaması

'Türkiye ve Yunanistan ileri bakmalı'

'Türkiye ve Yunanistan ileri bakmalı'
'Türkiye bizden daha hazır'

'Türkiye bizden daha hazır'
Yunanistan'da seçimin 7 Temmuz'da yapılması planlanıyor

Yunanistan'da seçimin 7 Temmuz'da yapılması planlanıyor