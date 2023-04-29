Dolar
19.45
Euro
21.43
Altın
1,989.40
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,617.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yunanistan Türk-Yunan ilişkilerindeki iyileşmenin devam etmesini istiyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Türkiye ve Yunanistan arasındaki olumlu atmosferden memnuniyet duyduğunu, iki ülkenin uluslararası platformlarda birbirlerini destekleme kararına benzer başka cesur adımlar da atılması gerektiğini ifade etti.

Derya Gülnaz Özcan  | 29.04.2023 - Güncelleme : 29.04.2023
Yunanistan Türk-Yunan ilişkilerindeki iyileşmenin devam etmesini istiyor

Atina

Yunanistan'da bu yıl 8'incisi düzenlenen Delfi Ekonomi Forumu'nda bir konuşma yapan Nikos Dendias, Dışişleri Bakanı olarak üstlendiği 4 yıllık görev süresinin Türk-Yunan ilişkilerinde olumlu bir atmosfer ile tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dendias, ikili ilişkilerdeki olumlu atmosfer için "Korumayı başarırsak, anlaşmazlığımızı, açıkça ve dürüstçe konuşmak için bir fırsat penceresi doğurabileceğine ve (sorunlarımızı) çözebileceğimize samimiyetle inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İlki 2002'de düzenlenen, Türkiye ile Yunanistan arasında Ege'de yaşanan sorunlara tarafların kabul edebileceği "adil, kalıcı ve kapsamlı" çözüm için zemin hazırlamak amacıyla başlatılan ve bugüne dek 63 tur tamamlanan istişari görüşmelere de değinen Dendias, "63 tur istişari görüşmenin ardından, Türkiye ile müzakere yolunda bir takım değişiklikler olması gerektiğine inanıyorum, zira bu değişiklikler, uzlaşıya varmamızı kolaylaştırır." dedi.

Dendias, Türkiye ve Yunanistan'ın uluslararası platformlarda birbirlerinin adaylıklarını destekleme kararına da değinerek, "Bence cesur olmalıyız. Uzlaşı olmasını istiyorsak, her iki taraftan da adımlar atılmalı. Ben bu karşılıklı anlayış ve destek için özellikle çok memnunum. Daha büyük ve daha ciddi adımların ilki olmasını umuyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gazeteci Can Tanrıyar tutuklandı
Milli Savunma Bakanı Akar’dan terörle mücadelede "Zap, Gabar ve Gara" vurgusu
Doğu bölgeleri için kuvvetli yağış uyarısı
Malatya'da 6 bin 205 köy evinin ihalesi yapıldı
Yusufeli'nin eski ilçe merkezi tamamen baraj suları altında kaldı

Benzer haberler

Yunanistan Türk-Yunan ilişkilerindeki iyileşmenin devam etmesini istiyor

Yunanistan Türk-Yunan ilişkilerindeki iyileşmenin devam etmesini istiyor

AB Komisyonu'na Batı Trakya Türklerine uygulanan ayrımcılıkla ilgili soru önergesi

Bayram tatilinde Ayvalık'tan Midilli Adası'na geçişlerde yoğunluk yaşanıyor

Yunanistan'da 57 kişinin öldüğü tren kazasına ilişkin rapor yayımlandı

Yunanistan'da 57 kişinin öldüğü tren kazasına ilişkin rapor yayımlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet