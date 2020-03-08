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Dünya, Sığınmacılar Avrupa yolunda

Yunanistan, sığınmacı krizinde Rum polisinden medet umuyor

Yunanistan, sınırdaki sığınmacı akınına karşı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi polisinden destek alıyor.

Muhammet İkbal Arslan   | 08.03.2020
Yunanistan, sığınmacı krizinde Rum polisinden medet umuyor

Lefkoşa

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Rum emniyet güçlerinin Evros'taki Yunanistan ve Avrupa sınırlarında koruma görevi üstlenmek için adadan ayrıldığını belirtti.

Rum medyasında yer alan haberlere göre, 21 polis, Yunanistan'dan gönderilen özel uçakla "Evros" isimli sınır noktasına sevk edildi.

Türkiye-Yunanistan sınırına gönderilen Rum emniyet güçlerinin, Yunanistan'ı sığınmacı akınından korumak üzere görevlendirildiği kaydedildi.

Anastasiadis açıklamıştı

GKRY lideri Anastasidis, bu sabah Yunanistan sınırına güvenlik gücü gönderme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Rum lider, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefonla görüştüklerini ve sığınmacı hareketliliğine karşı Yunanistan sınırının korunmasına destek için güvenlik güçlerini gönderme önerisinde bulunduğunu, bunun da kabul edildiğini belirtmişti.

Türkiye'nin, ülkeden çıkışlarını engellememesi üzerine binlerce sığınmacı, Avrupa'ya gitmek için Yunanistan sınır kapılarına akın etmişti.

Yunanistan'ın sınırdaki sığınmacıları kabul etmemesi ve Yunan güvenlik kuvvetlerinin sığınmacılara karşı şiddet uygulaması tepki almaya devam ediyor.

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