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Dünya

Yunanistan, Rus uçaklarının Ukrayna'daki sivillere saldırısını kınadı

Yunanistan, Ukrayna'nın Sartana köyü civarında sivil halkın, Rus uçaklarınca bombalanmasını kınadı.

Derya Gülnaz Özcan   | 27.02.2022
Yunanistan, Rus uçaklarının Ukrayna'daki sivillere saldırısını kınadı

Atina

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yunanistan, bugün 2 soydaşımızın hayatını kaybetmesine ve biri çocuk 6 kişinin yaralanmasına neden olan, Sartana köyü yakınlarında sivil halkın Rus uçaklarınca bombalanmasını şiddetle kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Bakan Nikos Dendias'ın talimatıyla Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Themistoklis Demiris'in, Rusya'nın Atina Büyükelçisini telefonla arayarak yarın bakanlığa çağırdığı kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığından daha sonra yapılan iki ayrı açıklamada da Mariupolis'in kuzeyindeki Bugas ve Sartana köylerinde toplam 8 Yunan asıllı kişinin daha hava saldırısı sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu da Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Ukrayna'ya karşı bu savaşın tüm kurbanları için olduğu gibi Rus bombardımanlarında hayatını kaybeden soydaşlarımızın da ölümünden duyduğum derin üzüntüyü ifade ediyorum. Kurbanların ailelerine baş sağlığı diliyorum. Acıları bizim de acımızdır." ifadelerine yer verdi.

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