Dolar
33.14
Euro
35.81
Altın
2,446.29
ETH/USDT
3,178.30
BTC/USDT
64,950.00
BIST 100
10,798.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Avcılar’da bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Yunanistan’da İsmail Heniyye suikastı protesto edildi

Gösteride İsrail karşıtı sloganlar atıldı.

Ayhan Mehmet  | 01.08.2024 - Güncelleme : 01.08.2024
Yunanistan’da İsmail Heniyye suikastı protesto edildi

Gümülcine

Yunanistan’ın başkenti Atina’da, Tahran'da suikasta uğrayan Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gösteri düzenlendi.

Yunanistan’da yaşayan Filistinliler ve Değişim İçin Sol Antikapitalist Cephe’nin (ANTARSIA) çağrısıyla Sintagma Meydanı’nda bir araya gelen yüzlerce gösterici İsrail karşıtı sloganlar attı.

Burada yapılan konuşmalarda, Hamas liderinin öldürülmesinin Orta Doğu’da çatışmanın yayılması tehlikesi taşıdığı belirtilerek, İsrail’in bu hedefe kasıtlı olarak hizmet ettiği vurgulandı.

"Katil İsrail" yazılı dövizlerin taşındığı gösteri olaysız şekilde sona erdi.

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

İran ve Hamas suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'ın yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de
Şanlıurfa'da kontrolden çıkan aracın çarptığı 5 çocuk yaşamını yitirdi
Avcılar'daki fabrika yangınına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor
Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye için yarın tüm camilerde gıyabi cenaze namazı kılınacak
MİT'in yönettiği takas operasyonu dünya basınında geniş yer buldu

Benzer haberler

Lübnan'dan yaklaşık 48 saat sonra İsrail'e ilk kez roket atıldı

Lübnan'dan yaklaşık 48 saat sonra İsrail'e ilk kez roket atıldı

İsrail ordusunun alıkoyduktan sonra serbest bıraktığı Filistinli esirler gördükleri işkenceleri anlattı

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı: Heniyye suikastında havadan karaya roket kullanıldı

Yunanistan’da İsmail Heniyye suikastı protesto edildi

Yunanistan’da İsmail Heniyye suikastı protesto edildi
İsrail Gazze'de öldürdüğü Al Jazeera muhabirinin "Hamas üyesi olduğunu" iddia etti

İsrail Gazze'de öldürdüğü Al Jazeera muhabirinin "Hamas üyesi olduğunu" iddia etti
Filistin İnisiyatifi Gazze'de 300 gündür katliam yapan İsrail'i protesto etti

Filistin İnisiyatifi Gazze'de 300 gündür katliam yapan İsrail'i protesto etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet