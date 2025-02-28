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Dünya

Yunanistan’da grev ve protestolar, hayatı olumsuz etkiledi

Yunanistan’da 2 yıl önce 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının yıl dönümü nedeniyle ülke genelinde düzenlenen grev ve protestolar, hayatı durma noktasına getirdi.

Ayhan Mehmet  | 28.02.2025 - Güncelleme : 28.02.2025
Yunanistan’da grev ve protestolar, hayatı olumsuz etkiledi

Atina

Başkent Atina'da Sintagma Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, "Adalet istiyoruz" sloganları atarak hükümete tepki gösterdi.

Kazada yakınlarını kaybeden ailelerin öncülük ettiği gösteriye, Atina’da birçok iş yeri kepenk indirerek destek verdi.

Grev kapsamında uçuşlar ve tren seferleri iptal edilirken, feribot seferleri durduruldu ve toplu taşıma büyük ölçüde aksadı.

Ülke genelinde ve yurt dışında toplam 300’den fazla şehirde protestolar düzenleniyor.

"Gerçekler ortaya çıkmalı, sorumlular hesap vermeli"

Yunanistan’ın en büyük işçi sendikası Genel İşçi Konfederasyonu (GSEE) Başkanı Yannis Panagopulos, gösteride yaptığı konuşmada, “Gerçeklerin tamamı açığa çıkmalı ve sorumlular, makamları ne kadar yüksek olursa olsun hesap vermelidir.” dedi.

Yunanistan'ın Tesalya bölgesine bağlı Tempi kasabasında 23 Şubat 2023 tarihinde bir yolcu treni ile ticari tren çarpışmış ve kazada 57 kişi hayatını kaybetmişti.

Kazaya ilişkin yapılan araştırma sonucu hazırlanan ve dün açıklanan raporda, kazanın insan hatası, personel eksikliği, demir yolu altyapısının eskimesi ve yetersiz eğitim nedeniyle meydana geldiği belirtilmişti.


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