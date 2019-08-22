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Dünya

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "İltica hakkına sahip olanlar Yunanistan’da kalabilir ancak bu hakkı elde edemeyenlerin, AB ile Türkiye arasında yapılan anlaşma gereği Türkiye’ye geri dönmesi gerekiyor" dedi.

Yusuf Özcan   | 22.08.2019
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması

Paris

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, iltica talepleri konusunda ulusal politikalarını değiştireceklerini ve karar verme sürecini hızlandıracaklarını belirterek, böylece iltica hakkına sahip olanların ülkede kalacağını ancak sahip olmayanların Türkiye'ye geri dönmesi gerektiğini ileri sürdü.

Miçotakis, Paris'te bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yapacağı görüşme öncesinde Le Figaro gazetesine verdiği demeçte, Avrupa'da iklim değişikliğiyle mücadele etmenin önemine değindi.

Türkiye'nin önemli bir komşu ve NATO ortağı olduğunu vurgulayan Miçotakis, göç gibi sorunları çözmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çalışmak için sabırsızlandıklarını dile getirdi.

Miçotakis, Avrupa'da iltica politikalarında ve Dublin anlaşmasında değişiklik yapılması gerektiğine dikkati çekti.

Avrupa Birliği'nde (AB) iltica konusunda ortak bir politikanın yürütülmesi gerektiğini ifade eden Miçotakis, iltica talepleri ile ilgili ulusal politikalarını değiştireceklerini ve karar verme sürecini hızlandıracaklarını belirtti.

Miçotakis, "İltica hakkına sahip olanlar Yunanistan’da kalabilir ancak bu hakkı elde edemeyenlerin, AB ile Türkiye arasında yapılan anlaşma gereği Türkiye’ye geri dönmesi gerekiyor." dedi.


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