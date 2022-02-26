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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

Derya Gülnaz Özcan, Tevfik Durul   | 26.02.2022
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

Atina

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Miçotakis görüşmede Yunanistan'ın Ukrayna'ya desteğini ifade etti.

Yunanistan'ın en başından beri Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya daha sert yaptırımlar uygulamasından yana olduğunu söyleyen Miçotakis, Yunanistan Sağlık Bakanlığının Ukrayna'ya tıbbi malzeme ve ilaç yardımı yapacağını kaydetti.

Zelenskiy ise Yunanistan'a desteğinden dolayı teşekkür ederek, AB çerçevesindeki desteğin devam etmesini istedi.


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