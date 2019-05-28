Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.79
Dolar
6.07
BIST 100
86,859.76
Altın
1,283.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İYİ Parti Meclis grup toplantısı
logo
Dünya

Yunan ekonomisine erken seçim dopingi

Yunanistan'da Avrupa Parlamentosu seçim sonuçlarının belli olmasının ardından erken genel seçime gidileceğinin açıklanması, ekonomik göstergelere olumlu yansıdı.

Furkan Naci Top   | 28.05.2019
Yunan ekonomisine erken seçim dopingi

Atina

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde partisinin ana muhalefet Yeni Demokrasi (ND) partisi karşısında 9 puan geri kalmasının ardından erken seçim kararı aldı. 

Atina Borsası, dün günü yüzde 6'nın üzerinde artışla 776,6 puandan kapattı. 10 yıllık devlet tahvillerinin faiz oranı da kararın açıklanmasının ardından tarihi yüzde 3,08 seviyelerine geriledi. Bu oran, dün gün sonunda yüzde 6'lık düşüşle yüzde 3,16 olarak gerçekleşti.

Normal şartlarda ekim ayında gerçekleşecek seçimlerin haziran sonunda yapılacak olması, piyasalarda belirsizliğin daha kısa sürede ortadan kalkacağı şeklinde yorumlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD-İran çatışmasının Orta Doğu'nun geleceğine yansımaları
ABD'nin İran'ı çevreleme stratejisi ve riskler
2019 Hindistan genel seçimleri ve 'Yeni Hindistan' tartışmaları
İngiltere'de AP seçimlerinde Brexit karşıtları öne geçti
Çin-ABD ihtilafı ve uluslararası sistemin revizyonu

Benzer haberler

'Fransa'da aşırı sağcı partinin seçimi kazandığını itiraf etmek gerekli'

'Fransa'da aşırı sağcı partinin seçimi kazandığını itiraf etmek gerekli'

Uzmanlara göre AP'deki Türkiye karşıtı olumsuz hava sürecek

AP seçimlerinden 'değişim talebi' çıktı

İngiltere'de AP seçimlerinde Brexit karşıtları öne geçti

İngiltere'de AP seçimlerinde Brexit karşıtları öne geçti
Almanya'da AP seçimlerinin galibi CDU

Almanya'da AP seçimlerinin galibi CDU
Danimarka'da AP seçimlerinin galibi Liberal Parti Venstre

Danimarka'da AP seçimlerinin galibi Liberal Parti Venstre