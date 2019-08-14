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Dünya

Yunan adasında binin üzerinde turist mahsur kaldı

Yunanistan'ın Semadirek Adası'nda, ana kara ile feribot bağlantısında yaşanan sorunlar nedeniyle aralarında Türk turistlerin de bulunduğu binden fazla kişi adada mahsur kaldı.

Mehmet Hatipoğlu   | 14.08.2019
Yunan adasında binin üzerinde turist mahsur kaldı

Gümülcine

Yunanistan'ın Semadirek Adası'nda aralarında Türk turistlerin de bulunduğu binden fazla kişi adada mahsur kaldı.

Dedağaç ile Semadirek arasında sefer yapan gemilerde art arda meydana gelen arızalar yüzünden 6 Ağustos'tan bu yana adaya feribot seferleri gerçekleştirilemiyor.

Semadirek'te tatil süreleri sona eren binin üzerinde kişi ise evlerine dönmek için limanda bekleyişlerini sürdürüyor. Dedeağaç Limanı'nda da günler öncesinden adadaki otellerde yelerini ayırtan ve gemi biletlerini alan çok sayıda turist, kendilerini adaya götürecek gemiyi bekliyor.

Semadirek Belediye Başkanı Thanasis Viças, adada yaklaşık bin kişinin mahsur kaldığını belirterek, Doğu Makedonya ve Trakya Eyalet Başkanlığının desteğiyle ihtiyacı olan ziyaretçilere ücretsiz yiyecek ve konaklama imkanı sağlandığını aktardı.

Adada yiyecek ve konaklama sıkıntısı yaşanıyor

Yunan basınındaki haberlerde ise feribot seferlerinin yapılamaması nedeniyle adada yiyecek ve konaklama sıkıntısının baş gösterdiği, olayın bölge turizminde büyük ölçüde olumsuz etki bıraktığı kaydedildi.

Semadirek ve Dedeağaç limanlarında toplanan yolcularla görevliler arasında zaman zaman gergin anlar yaşandığı ifade edilen haberlerde, Semadirek'teki sorunun çözümü için Yunanistan Denizcilik Bakanlığının çabalarının sürdüğü, bu amaçla arızalı gemiler tamir edilinceye kadar Ege adalarında sefer yapan başka bir geminin Dedağaç'a gönderildiği bildirildi.

Feribotun arızalanmasıyla iki gemi tahsis edilmişti

Yazın, Dedağaç ile Semadirek arasında sefer yapan feribotun 6 Ağustos'ta makinelerinde arıza meydana gelmesinin ardından bu güzergah için başka bölgelerden iki gemi tahsis edilmişti.

Dedeağaç Limanı'na gelen iki geminin de ilk seferinde arıza yapması üzerine daha büyük bir gemi görevlendirilmişti.

Ancak bu gemi de Dedeağaç'tan aldığı yaklaşık 560 yolcu ve 227 araçla gittiği Semadirek Adası'nda, liman tesislerinin yetersiz olması nedeniyle limana yanaşamadan tekrar Dedağaç'a geri dönmüştü. 

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