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Dünya

YTB'den yurt dışında Kovid-19'la mücadeleye destek

YTB, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında düzenlediği "Diaspora Covid-19 Destek ve İşbirliği Programı" çerçevesinde, yurt dışında yaşayan vatandaşlarla iş birliği halinde maske ve önlük üretimi gibi çeşitli alanlarda çalışmalar yürütüyor.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 26.04.2020
YTB'den yurt dışında Kovid-19'la mücadeleye destek

Ankara

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında düzenlediği "Diaspora Covid-19 Destek ve İşbirliği Programı" çerçevesinde, yurt dışında yaşayan vatandaşlar ve onların kurduğu sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği halinde maske ve önlük üretimi gibi çeşitli alanlarda çalışmalar yürütüyor.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlık, yurt dışındaki vatandaşların salgına karşı bulundukları ülkelerde yürüttüğü gönüllü faaliyet ve kampanyalara destek veriyor.

Bu çerçevede ihtiyaç sahiplerine yardımlar ulaştırılırken, Türk STK'lerin ürettiği maske ve önlükler de ilgili ülkelerdeki hastanelere bağışlanıyor.

Sağlık çalışanlarına maske ve önlük desteği

YTB'nin başlattığı destek programı çerçevesinde, Fransa'da faaliyet yürüten Colmar DİTİB Derneğinin gönüllüleri, çevre hastanelerdeki personeller için sosyal mesafeye dikkat ederek maske ve önlük üretimini sürdürüyor. Tamamlanan ilk parti maske ve önlükler, Mulhouse Hastanesi'ne bağışlanacak.

Huzurevleri, yerel polis ve itfaiye erlerine ikramlar

Colmar DİTİB Derneği tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bölgedeki huzur evleri ve salgın nedeniyle yoğun çalışan yerel polis ile itfaiye çalışanlarına da çeşitli hizmetler sunuluyor.

YTB'den edinilen bilgiye göre, bu çerçevede Bergheim'daki Les Proximelles Huzurevindeki yaşlılara moral vermek için ikramlarda bulunuldu. Bölgede görev başındaki yerel polis ve itfaiye erlerine ise pizza dağıtıldı.

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