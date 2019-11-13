Euro
6.36
Dolar
5.77
BIST 100
104,257.00
Altın
1,462.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van’da düzenlenen "Korucular Hizmet İçi Eğitim Semineri"nde konuşuyor İçişleri Bakanlığınca, Van, Hakkari, Şırnak kırsalında jandarma, polis ve güvenlik korucularından oluşan 2360 personelle Kıran-6 operasyonu başlatıldı
logo
Dünya

YTB'den 'Suriye Gönül Coğrafyası Kültürel Buluşmaları' programı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, "Suriye Gönül Coğrafyası Kültürel Buluşmaları" kapsamında Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerindeki Suriyeli çocuklar için çeşitli kültürel etkinlikler düzenledi.

Zuhal Demirci   | 13.11.2019
YTB'den 'Suriye Gönül Coğrafyası Kültürel Buluşmaları' programı

Cerablus / Ankara

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde yaşayan Suriyeli çocuklar için kültürel etkinlikler düzenledi.

YTB, 10-14 Kasım arasında düzenlenen "Suriye Gönül Coğrafyası Kültürel Buluşmaları" programının ilk ayağında, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları bölgesinde yaşayan 500 Suriyeli çocuk için çeşitli kültürel etkinlikler organize etti.

Cerablus'taki programa katılan Suriyeli çocuklar, kendileri için hazırlanan animasyon, Hacivat Karagöz tiyatrosu ve Rafadan Tayfa gibi gösterileri ilgiyle izledi.

Yarışmalarda hediyeler kazanan çocuklar, oyun parkında eğlenceli vakit geçirdi.

Etkinlik sonunda çocuklara çeşitli ikramlar yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
F-35 krizinin uluslararası hukuk boyutu
Yeni toplumsal hareketler ve stratejik iletişim
Bolivya’da siyasal darbe
Nijerya’nın eğitim meselesi ve işkence iddiaları
Fransa medyasının Türkiye standartları: Yalan, çarpıtma, sansür

Benzer haberler

YTB'den 'Suriye Gönül Coğrafyası Kültürel Buluşmaları' programı

YTB'den 'Suriye Gönül Coğrafyası Kültürel Buluşmaları' programı

Afrikalı medya temsilcileri AA'yı ziyaret etti

YTB Başkanı Eren: 'Türkiye, Türkiye'den büyüktür'

'Türkiye'den Almanya'ya göçenler ekonomik ve sosyal yapıya da katkıda bulundu'

'Türkiye'den Almanya'ya göçenler ekonomik ve sosyal yapıya da katkıda bulundu'