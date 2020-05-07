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Dünya

YTB desteğiyle İngiltere'deki Türklere gıda yardımı yapılıyor

İngiltere Kahramanmaraşlılar Eğitim ve Kültür Derneği, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının desteğiyle, işini kaybeden veya evden çıkamayan Türk vatandaşlarına gıda yardımında bulunuyor.

Hasan Esen   | 07.05.2020
YTB desteğiyle İngiltere'deki Türklere gıda yardımı yapılıyor

Londra

İngiltere'de önemli bir nüfusa sahip olan Kahramanmaraşlılarca kurulan dernek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle işini kaybeden öğrenciler ile evden çıkamayan yaşlı ve kronik hastalığı bulunan Türklere yardım ulaştırıyor. 

Kendi üyelerinden topladıkları bağışlarla yardımlara başlayan Kahramanmaraşlılar Eğitim ve Kültür Derneği, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından (YTB) aldığı destekle çalışmalarını daha da yaygınlaştırdı.

Haftada 50 gıda ve hijyen paketi dağıtılırken, ihtiyaç sahiplerinin kira, elektrik ve su faturalarının ödenmesi de sağlanıyor.

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan ve 16 Nisan'da uzatılan kısmi karantina kapsamında sokağa çıkışlar kısıtlanırken, sadece marketler, eczaneler ile paket servisi yapan restoranlar hizmet verebiliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kayıplarında Avrupa'da ilk sıraya yükselen İngiltere'de şu ana kadar 30 bin 76 kişi hayatını kaybetti. Bu kişiler arasında 50 Türk vatandaşı da bulunuyor. 

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