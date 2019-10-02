'YPG varlığı bölgemizdeki ekonomik kalkınmayı engelliyor'
Mare Yerel Meclis Başkanı Yardımcısı Bilal, "YPG, Mare'de tarlada çalışanları güdümlü füzelerle hedef aldı. Saldırılar ve tehditler sonucu çiftçiler ve tarım işçileri işsiz kaldı" dedi.
Ankara
Suriye'nin kuzeyinde askeri muhaliflerin kontrolündeki Mare ilçesinin yerel meclis başkanı yardımcısı Ömer Kor Bilal, Tel Rıfat'i işgal eden terör örgütü YPG/PKK'nın Mare'ye saldırılar düzenlediğini belirterek, "Onların varlığı bölgemizdeki ekonomik kalkınmayı da engelliyor." dedi.
Bilal, AA muhabirine bölgedeki durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Fırat Kalkanı Harekatı sonrası daha iyi hizmet sunmaya başladıklarını anlatan Bilal, terör örgütü YPG/PKK'nın 2016'dan bu yana işgal ettiği Tel Rıfat ilçesinin doğusunda yer alan Mare'de halihazırda yaklaşık 54 bin 500 sivilin yaşadığını kaydetti.
Bilal, "En büyük hizmet su temini konusunda oldu. İlçe rejim ve PKK kuşatmasında olsa da hiç sular kesilmedi. Bölge halkına ayrıca ekmeği en düşük fiyattan vermeye gayret gösteriyoruz. Kentin güzelliğini korumak adına temizlik ekiplerimiz aralıksız çalışıyor." ifadelerini kullandı.
Mare ilçesinin, YPG/PKK'ın işgalindeki Tel Rıfat'ta komşu olduğunu belirten Bilal, terör örgütünün ilçeye saldırıları ve sızma girişimlerinin Mare halkını olumsuz etkilediğini dile getirdi.
"YPG, Mare'de tarlada çalışanları güdümlü füzelerle hedef aldı"
Bilal, Mare'nin ülkenin en önemli tarım merkezlerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Tarım bölge halkının ilk geliridir. YPG, Marelileri ekonomik açıdan kuşatmak için tarım arazilerini bombalıyor. Terör örgütü çiftçilerin arazilerine gitmelerini engellemek ve tarım altyapısını çökertmek için elinden geleni yapıyor." ifadelerini kaydetti.
"YPG, Mare'de tarlada çalışanları güdümlü füzelerle hedef aldı. Saldırılar ve tehditler sonucu çiftçiler ve tarım işçileri işsiz kaldı." diyen Bilal, şöyle devam etti:
"Örgütün bölgemizde varlığı meclis çalışmalarını etkiliyor. Geçen sene aşırı yağışlar sonucu çalışmalar başlatmıştık. Ancak teröristler iş makinemiz roketle hedef alarak bir çalışanımızı yaralamıştı."
Bilal, terör örgütü YPG/PKK'nın Mare ilçesine yönelik saldırılar ve sızma girişimleri gerçekleştirdiği anımsatarak, "YPG, bölgedeki güvenliği ve istikrarı bozmayı amaçlıyor. Varlıkları bölgemizdeki ekonomik kalkınmayı engelliyor." dedi.
Meclisin bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çok çalıştığını vurgulayan Bilal, Tel Rıfat'ın YPG/PKK'dan kurtarılmasının bölgeye olumlu yansıyacağını ifade etti.
YPG/PKK, 2016'nın başında, o dönem işgal ettiği Afrin'den, güneydoğusundaki Tel Rıfat'a Rusya'nın hava desteğinde saldırılar düzenlemiş, 9-16 Şubat 2016'da ilçeyi işgal etmişti.
Terör örgütü, buradan ÖSO'nun kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alarak çok sayıda ÖSO unsurunun ve sivilin ölümüne sebep olmaya devam ediyor.
YPG/PKK, mayıs ayında Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerindeki sivillere ait onlarca dönümlük tarım arazisini de kundaklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.