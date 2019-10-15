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Dünya

YPG/PKK'lı teröristlerce hedef alınan Cerablus'ta eğitime ara verildi

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçesinde, YPG/PKK'lı teröristlerin saldırıları nedeniyle okullar iki gün tatil edildi.

Ömer Koparan,Adham Kako   | 15.10.2019
YPG/PKK'lı teröristlerce hedef alınan Cerablus'ta eğitime ara verildi

Suriye

Suriye-Türkiye sınırındaki Cerablus ilçesinde, YPG/PKK'lı teröristlerin saldırıları nedeniyle okullarda eğitime iki gün ara verildi.

Türkiye-Suriye sınırında, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçe merkezi ve çevresindeki köyler, son günlerde Münbiç ilçesinde yuvalanan YPG/PKK'lı teröristlerce sıkça hedef alınıyor.

Cerablus ilçesindeki okullar, terör saldırları yüzünden iki gün tatil edildi.

YPG/PKK'nın, Münbiç'te Sacu Nehri civarındaki köylerden Cerablus kırsalındaki köylere akşam saatlerinde düzenlediği saldırılarda, 6 sivil yaşamını yitirmiş, 13 sivil yaralanmıştı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Cerablus ilçe merkezine dün gece düzenlediği havan saldırısında ise 3 çocuk yaralanmıştı.

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