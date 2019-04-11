Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.44
Dolar
5.71
BIST 100
97,177.45
Altın
1,304.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sudan'da askeri hareketlilik Sudan'da askeri hareketlilik
logo
Dünya

YPG/PKK Tel Rıfat'tan ÖSO'ya saldırdı

Terör örgütü YPG/PKK ile Özgür Suriye Ordusu arasında, örgütün ÖSO'nun cephe hatlarına sızma girişimi üzerine çatışma çıktı.

Ömer Koparan   | 11.04.2019
YPG/PKK Tel Rıfat'tan ÖSO'ya saldırdı

Azez

Mare'nin batısındaki Tel Rıfat'ta konuşlu YPG/PKK'lı teröristler, dün gece geç saatlerde Suriye'nin kuzeyinde, muhaliflerin kontrolündeki Mare ilçesinde konuşlu ÖSO'nun cephe hatlarına sızmaya çalıştı. 

ÖSO'nun karşılık vermesi üzerine başlayan çatışma 3 saat kadar sürdü. YPG/PKK'nın kayıp verdiği öğrenildi.

Örgüt 2 Nisan'da da ısı güdümlü füzeyle Mare'de yerel meclise ait iş makinesini sel nedeniyle gider çalışması yaptığı sırada hedef almıştı.

YPG/PKK 3 yılı aşkın süredir işgal ettiği Tel Rıfat'tan Azez, Bab, Cerablus, Mare ve Afrin ilçelerinde aralıklarla saldırılar düzenliyor. 


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - Mehmet Akif ve Bosna-Hersek
Trump’ın Devrim Muhafızları kararı ve muhtemel sonuçları
İlhan Omar’a yönelik medya saldırısı şaşırtıcı değil
Balkanlar’da değişen güç dengeleri
Libya yeni bir iç savaşa sürükleniyor

Benzer haberler

Koalisyon güçleri terör örgütü YPG/PKK'ya iş makineleri gönderdi

Koalisyon güçleri terör örgütü YPG/PKK'ya iş makineleri gönderdi

Esed rejimi mart ayında İdlib'i 6 bin 422 kez vurdu

Sınır birliklerine komando takviyesi

Rakka'da bomba yüklü araç saldırısı

Rakka'da bomba yüklü araç saldırısı
İHH'den Suriye'ye un çağrısı

İHH'den Suriye'ye un çağrısı
Suriyeli çocuklar kimyasal silah kurbanlarını tiyatroyla andı

Suriyeli çocuklar kimyasal silah kurbanlarını tiyatroyla andı