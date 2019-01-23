YPG/PKK Rakka'da örgüte katılmaya direnen sivili öldürdü

Terör örgütü YPG/PKK, işgal ettiği Rakka ilinin Mansura beldesinde, zorla silah altına alınmaya direnen bir genci öldürdü.

RAKKA/ANKARA

Suriye'nin Rakka ilini işgal eden terör örgütü YPG/PKK, zorla silah altına alınmaya direnen bir genci öldürdü.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Rakka'nın Mansura beldesinde terör örgütü YPG/PKK, öğle saatlerinde Ebu Hamis aşiretine mensup bir genci zorla silah altına almak için alıkoymaya çalıştı. YPG/PKK'lı teröristler, silah altına alınmayı reddeden genci öldürdü.

Olayın ardından genci öldüren teröristler beldeden kaçarken, aşiret üyeleri de örgütün beldedeki sözde merkezlerinden birini basarak ateşe verdi.

Aşiret, beldeyi terk etmesi için YPG/PKK'ya 24 saat süre tanıdı.

Muhabir: Levent Tok-Adham Kako