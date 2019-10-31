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Dünya

YPG/PKK ile Esed rejimi 'birleşemedi'

Beşşar Esed rejimi ve Rusya, terör örgütü YPG/PKK'ya birleşme çağrısı yaparken; örgüt, varlığını sürdürmek istediği gerekçesiyle teklifi reddetti.

Eşref Musa,Mohamad Misto,Adham Kako   | 31.10.2019
YPG/PKK ile Esed rejimi 'birleşemedi'

İdlib

Beşşar Esed rejimi ve Rusya, Barış Pınarı Harekatı'yla darbe yiyen YPG/PKK'nın rejimle birleşmesini isterken; örgüt, kendi yapısını koruma güvencesi verilmediği gerekçesiyle teklifi kabul etmedi.

Esed rejiminin haber ajansı SANA, Savunma Bakanlığının "SDG" adını kullanan terör örgütüne "safları birleştirme" ve rejim ordusuna katılma çağrısı yaptığını duyurdu.

Terör örgütü ise internet sitesinden yayımladığı yanıtta, birleşme çalışmasına örgütün ayrı yapısını tanıyıp varlığını koruyacak bir siyasi uzlaşıyla başlanabileceğini ve rejimin kullandığı dilin rahatsız edici olduğunu savundu.

Rejimin, örgütten gelen olumsuz yanıttan kısa süre sonra Rasulayn'ın güneydoğusunda Barış Pınarı Harekatı bölgesi yakınlarındaki Tel Temır'dan güçlerini çekip YPG/PKK'lı teröristleri yalnız bıraktığı görüldü.

Bu arada Rusya'nın da devreye girerek YPG/PKK'ya rejimle birleşmesi için ısrarlı mesajlar gönderdiği ancak henüz istediği yanıtı alamadığı öğrenildi.

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