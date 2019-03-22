YPG/PKK Deyrizor'daki katliamını gizleme çabasında
Terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor'da az sayıdaki DEAŞ'lının elindeki son bölgeyi de işgal ederken yaptığı katliamı gizlemek için bölgeye basın mensuplarının girişini yasakladı.
Ankara
Terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor'da az sayıdaki DEAŞ'lının elindeki son bölgeyi de işgal etmesinin ardından yayılan katliam görüntülerini gizlemeye çalışıyor.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, YPG/PKK, 19 Mart'ta tamamıyla işgal ettiği Bagoz'dan katliam görüntülerinin sosyal medyaya düşmesi üzerine basın mensuplarının beldeye girişini yasakladı.
YPG/PKK, beldeye girişlerde örgüt üyelerinin dahi cep telefonlarına el koyuyor.
Bu esnada örgüt üyeleri, katliamın izlerini silmek için cesetleri topluyor ve belde dışına çıkarıyor.
Kaynaklar, örgütün ayrıca öldürdüğü sivillerin eşyaları ile sağ kalanların mallarına el koyduğunu, mülklerini yağmaladığını belirtti.
SMDK'den kadın ve çocuklara yardım çağrısı
Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), yazılı açıklamasında, Bagoz'daki endişe verici duruma dikkati çekti.
"Özellikle kadın ve çocukların durumu korku verici. Kadın ve çocuklara koruma temin edilmesi, sağlık yardımı ve insani yardım sağlanması çağrısında bulunuyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, YPG/PKK'nın kadın ve çocukları ayırt etmeden hedef alması kınandı.
Açıklamada, "Koalisyonun sunduğu hiçbir gerekçe, sahada yaşananları haklı çıkarmaz." ifadesi kullanıldı.
YPG/PKK, ABD'nin desteğiyle ekim 2017'de Deyrizor'un doğusunu işgal etmişti. Örgüt, ABD desteğiyle, Eylül 2018'den itibaren DEAŞ'ın Deyrizor'daki işgal alanlarının tümüne yerleşmek için saldırılar düzenlemişti. 19 Mart itibarıyla YPG/PKK, Deyrizor'da DEAŞ'ın işgalindeki son alanı da ele geçirmişti.
Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), önceki günkü raporunda, koalisyonun Eylül 2014'ten bu yana Rakka ve Deyrizor illerine düzenlediği saldırılarda 924'ü çocuk, 656'sı kadın toplam 3 bin 35 sivilin öldüğünü, iki ilde toplam 560 bin sivilin yerinden edildiğini duyurmuştu.
YPG/PKK'nın, ABD desteğiyle Deyrizor'da DEAŞ'ın elindeki son bölgeyi de işgal etmesinin ardından önceki gün yayınlanan görüntüler, dehşet veren tabloyu gözler önüne sermişti. Aralarında kadın ve çocukların da olduğu onlarca sivilin, bir arazide DEAŞ'lıların ve yüzlerce sivilin cesedi arasında çaresizce beklediği görülmüştü.
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