Euro
9.97
Dolar
8.26
BIST 100
1,390.23
Altın
1,777.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor.
logo
Dünya

Yeryüzü Doktorları ve Nef Vakfı Yemen'de açlıkla mücadele edecek

Yemen'de açlık tehlikesiyle karşı karşıya olanlar için Yeryüzü Doktorları Derneği tarafından açılacak 3 yeni beslenme sağlığı merkezinin kurulumuna, Nef Vakfı destek verecek.

Elif Küçük   | 27.04.2021
Yeryüzü Doktorları ve Nef Vakfı Yemen'de açlıkla mücadele edecek

İstanbul

Yeryüzü Doktorları Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) raporunda 2 milyon 300 bin çocuğun yeterli beslenemediği Yemen'de, bu yıl 400 bin çocuğun açlık nedeniyle hayatını kaybedebileceği belirtiliyor.

Yeryüzü Doktorları da ilk olarak gönüllü sağlık ekipleriyle gidip ihtiyaç analizi yaptığı, daha sonra beslenme sağlığı merkezleri açtığı Yemen'de, 5 yaş altı çocuklara, hamile ve emziren annelere beslenme tedavisi hizmeti veriyor.

Sosyal sorumluluk ve topluma katkı sağlamak için yardımlar gerçekleştiren Nef Vakfı da Yeryüzü Doktorları iş birliğiyle Yemen'de açlık mücadelesine katkı sunacak.

Vakıf, Yemen'de açlık tehlikesiyle karşı karşıya olan insanlara nefes olmak için Yeryüzü Doktorları Derneğinin açacağı 3 yeni beslenme sağlığı merkezinin kurulumuna destek verecek. Vakıf, bu merkezlerde sunulan beslenme muayeneleri ve tedavileri ile çocukların yeterli gelişim göstermelerine ve annelerin sağlıklı şekilde hayatlarına devam edebilmelerine vesile olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney, uzun yıllardır açlığın hüküm sürdüğü coğrafyalarda sağlık hizmeti sunduklarını, beslenme merkezleri açtıklarını, özel terapötik tıbbi beslenme tedavileri gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Yemen'in bu hizmetleri verdikleri ülkelerden biri olduğuna işaret eden Güney, "Yemen'in Aden ve Hadramut illerinde açtığımız 4 beslenme sağlığı merkezinde bugüne kadar 82 bin 157 kişiye muayene, 12 bin 40 kişiye de beslenme tedavileri uyguladık. Nef Vakfı ise bölgede 3 yeni beslenme sağlığı merkezi açmamıza destek verdi. Açılan klinikler, açlık yüzünden sağlık sorunları yaşayan insanların iyileşmesine, yetersiz beslenme nedeniyle malnutrisyonlu bir bebeğin özel tıbbi beslenme tedavileriyle hayata yeniden tutunmasına vesile olacak. Açlık ile mücadele eden Yemen halkını görmezden gelmeyerek destek veren Nef Vakfı'na teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 vaka sayısı 51 ilde arttı, 29 ilde azaldı, Hatay'da ise aynı kaldı
'Tam kapanma' sürecinde bazı yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak
İçişleri Bakanlığı valiliklere 'Tam Kapanma Tedbirleri' konulu genelge gönderdi
Tam kapanmada site yöneticileri de kurallara uymayan sakinleri uyarmakla yükümlü olacak
Hindistan'da günlük Kovid-19 vakası sayısı son günlerde dünya genelinde en üst seviyede

Benzer haberler

Yeryüzü Doktorları ve Nef Vakfı Yemen'de açlıkla mücadele edecek

Yeryüzü Doktorları ve Nef Vakfı Yemen'de açlıkla mücadele edecek

Yemenli eski bakan, Arap koalisyonu heyetinin, ayrılıkçı güçlerin kontrolündeki Sokotra'ya gittiğini açıkladı

İç savaştan yorgun düşen Yemenliler ramazanda artan insani yardımlar sayesinde rahat nefes alıyor

Yemen'deki Husiler: Suudi Arabistan'daki Kral Halid Hava Üssü'ndeki hassas bir mevkiyi tam isabetle vurduk

Yemen'deki Husiler: Suudi Arabistan'daki Kral Halid Hava Üssü'ndeki hassas bir mevkiyi tam isabetle vurduk
Yemen'deki İran destekli Husiler bir buçuk yıl önce alıkoydukları gazeteci Sultan Katran'ı serbest bıraktı

Yemen'deki İran destekli Husiler bir buçuk yıl önce alıkoydukları gazeteci Sultan Katran'ı serbest bıraktı
Yemen hükümeti petrol taşıyan gemilerinin Husilerin kontrolündeki Hudeyde Limanı'na girişine izin verdi

Yemen hükümeti petrol taşıyan gemilerinin Husilerin kontrolündeki Hudeyde Limanı'na girişine izin verdi