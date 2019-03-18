Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.19
Dolar
5.46
BIST 100
103,304.00
Altın
1,303.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Yeni Zelanda'da İslam Düşmanı Saldırı

Yeni Zelanda'daki terör saldırısına ilişkin devlet görevlileri soruşturulacak

Yeni Zelanda'da hükümeti, Christchurch kentindeki iki camiye yönelik terör saldırısının ardından, istihbarat ve güvenlik kurumlarının terörist Tarrant hakkında önceden bilgi sahibi olup olmadıklarıyla ilgili soruşturma açacak.

Emre Aytekin   | 18.03.2019
Yeni Zelanda'daki terör saldırısına ilişkin devlet görevlileri soruşturulacak

Ankara

New York Times gazetesinde yer alan habere göre, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Al Noor ve Linwood camilerine yönelik, 50 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısında devlet görevlilerinin ihmali bulunup bulunmadığının soruşturulacağını kaydetti.

Öte yandan olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Yeni Zelanda Emniyet Müdürü Mike Bush, yaptığı açıklamada Avustralyalı teröristin eylemi tek başına gerçekleştirdiğinin anlaşıldığını ancak planlama aşamasında herhangi bir yardım veya destek alıp almadığının araştırıldığını kaydetti.

Güvenlik güçleri Tarrant'ın ikamet ettiği Christchurch'ün 350 kilometre güneyindeki Dunedin şehrindeki evinde arama yaptı.

Teröristin vatandaşı olduğu Avustralya'da da güvenlik güçleri, Tarrant'ın ablasının Sidney'in kuzeyindeki evine baskın düzenledi.

Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki Christchurch kentinde, cuma namazı sırasında, Al Noor ve Linwood camilerine on dakika arayla düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi yaşamını yitirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Yeni Zelanda’daki camiye yönelen terörist saldırı bir milattır'
Paşinyan’ın Tahran ziyareti ve İran-Ermenistan ilişkileri
Belçika’nın imtiyazlı terör örgütü: PKK
Türkiye, Sudan için neden önemli?
Ruhani'nin Bağdad ziyaretinin şifreleri

Benzer haberler

'Irak'taki terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz'

'Irak'taki terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz'

Güvenpark terör saldırısı üzerinden üç yıl geçti

Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı: 49 kişi yaşamını yitirdi

'Dünya artık İslamofobik faşist terörizme dur demelidir'

'Dünya artık İslamofobik faşist terörizme dur demelidir'
Fahrettin Altun Yeni Zelanda'daki cami saldırılarını kınadı

Fahrettin Altun Yeni Zelanda'daki cami saldırılarını kınadı
Camilere saldıranlardan biri Avustralya vatandaşı

Camilere saldıranlardan biri Avustralya vatandaşı