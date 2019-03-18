Yeni Zelanda'daki terör saldırısına ilişkin devlet görevlileri soruşturulacak
Yeni Zelanda'da hükümeti, Christchurch kentindeki iki camiye yönelik terör saldırısının ardından, istihbarat ve güvenlik kurumlarının terörist Tarrant hakkında önceden bilgi sahibi olup olmadıklarıyla ilgili soruşturma açacak.
Ankara
New York Times gazetesinde yer alan habere göre, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Al Noor ve Linwood camilerine yönelik, 50 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısında devlet görevlilerinin ihmali bulunup bulunmadığının soruşturulacağını kaydetti.
- Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı
- Tekerlekli sandalyedeki kocasını korumaya çalışırken öldü
- Terör saldırısında yaralanan baba yaralı kızı için dua istedi
- Gelecek umutları terörün kurbanı oldu
- Fotoğrafı saldırının simgesi olmuştu
- Babasıyla camiye giden 3 yaşındaki çocuk da terörün hedefi oldu
Öte yandan olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Yeni Zelanda Emniyet Müdürü Mike Bush, yaptığı açıklamada Avustralyalı teröristin eylemi tek başına gerçekleştirdiğinin anlaşıldığını ancak planlama aşamasında herhangi bir yardım veya destek alıp almadığının araştırıldığını kaydetti.
Güvenlik güçleri Tarrant'ın ikamet ettiği Christchurch'ün 350 kilometre güneyindeki Dunedin şehrindeki evinde arama yaptı.
Teröristin vatandaşı olduğu Avustralya'da da güvenlik güçleri, Tarrant'ın ablasının Sidney'in kuzeyindeki evine baskın düzenledi.
Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki Christchurch kentinde, cuma namazı sırasında, Al Noor ve Linwood camilerine on dakika arayla düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi yaşamını yitirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.