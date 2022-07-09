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Dünya

Yeni Zelanda'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi

Yeni Zelanda'da ilk kez bir kişiye maymun çiçeği virüsü teşhisi konuldu.

Büşra Selvi Öğütcen   | 09.07.2022
Yeni Zelanda'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi

Ankara

Yeni Zelanda'daki Stuff News haber ajansının Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre, Auckland kentinde 30'lu yaşlarındaki bir kişiye maymun çiçeği virüsü teşhisi konuldu.

Açıklamada, bunun "ülkede kaydedilen ilk maymun çiçeği virüsü vakası" olduğu ifade edildi.

Yurt dışı seyahatinden yeni dönen bu kişinin evinde tecrit altında olduğu belirtilen açıklamada, toplumsal bir bulaşı olduğuna dair herhangi bir emareye rastlanmadığı bilgisi verildi.

Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde şimdiye kadar 39 ülkede 1600'den fazla tespit edilmiş vaka bulunuyor.

Avrupa'nın maymun çiçeği salgınının merkez üssü olmaya devam ettiği belirtildi.




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