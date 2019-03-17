Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.19
Dolar
5.47
BIST 100
103,304.00
Altın
1,303.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yeni Zelanda'da havaalanında şüpheli paket alarmı

Yeni Zelanda'nın güneyindeki Dunedin Havaalanı, "şüpheli paket" nedeniyle kapatıldı.

Emre Aytekin   | 17.03.2019
Yeni Zelanda'da havaalanında şüpheli paket alarmı

Ankara

Yeni Zelanda'da yayın yapan Otago Daily Times gazetesinde yer alan habere göre, ülkenin güneyindeki Dunedin şehrinde ek binasında şüpheli paket bulunan Dunedin Havaalanı hizmete kapatıldı, uçuşlar iptal edildi.

Yerel bir yetkili gazeteye yaptığı açıklamada, polisin tedbir olarak binayı kordona aldığını ve bomba imha ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini belirtti.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, cuma namazı sırasında on dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırısında 50 kişi yaşamını yitirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika’nın imtiyazlı terör örgütü: PKK
Türkiye, Sudan için neden önemli?
Ruhani'nin Bağdad ziyaretinin şifreleri
Lübnan'da yeni kabine ve oluşan yeni dengeler
İran’ın DEAŞ sonrası Irak’ta yeni hedefi ekonomik nüfuz

Benzer haberler

Londra'da 3 paketten patlayıcı çıktı

Londra'da 3 paketten patlayıcı çıktı